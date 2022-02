Les bars rouvrent le 28, les matchs sportifs reprennent le 14

Le Premier ministre, François Legault, a donné un point de presse en compagnie du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, et le directeur national de la Santé publique par intérim, Dr Luc Boileau. / Josie Desmarais/Métro

Après plus de deux mois de fermeture, les bars et les casinos pourront rouvrir leurs portes à 50% de capacité dès le 28 février au Québec. Les matchs sportifs pourront quant à eux reprendre des lundi prochain, le 14 février.

Le premier ministre du Québec, François Legault, en a fait l’annonce mardi après-midi alors qu’il faisait le point sur la situation entourant la COVID-19. Il était accompagné du ministre de la Santé, Christian Dubé, et du directeur national de santé publique par intérim, Dr Luc Boileau.

Un plan de déconfinement dévoilé

Alors que le mot «prévisibilité» est sur toutes les lèvres et que Montréal demande un plan de déconfinement clair, le gouvernement a communiqué une série d’allègements aux mesures sanitaires qui entreront en vigueur dans les prochains jours et prochaines semaines.

La reprise des matchs sportifs pour tous pourra se faire dès lundi prochain, le 14 février. «On en a beaucoup entendu parler. Je sais qu’il y a beaucoup de jeunes qui ont hâte», a affirmé M. Legault. Rappelons que la réouverture des gyms et des spas à capacité réduite est aussi prévue à cette date.

Les bars et les casinos, qui avaient fermé leurs portes le 20 décembre 2021, pourront quant à eux rouvrir à 50% de capacité le 28 février sans danse ni karaoké. Toujours le 28 février, le télétravail ne sera plus obligatoire et ne sera que recommandé. Les tournois et compétitions sportives pourront reprendre ce même jour.

Les commerces pourront quant à eux rouvrir à 100% de leur capacité à partir du 21 février. Les salles de spectacles et les cinémas pourront aussi accueillir le public au maximum de leur capacité le 28 février, sauf le Centre Bell et le Centre Vidéotron.

Aucune limite pour les rassemblements privés

Finalement, dès samedi, il n’y aura plus de limite légale pour les rassemblement privés. Toutefois, la recommandation de la Santé publique est de s’en tenir à un maximum de 10 personnes ou à trois bulles différentes. François Legault a expliqué que ce sera à chacun d’évaluer les risques. «Ça va être aux citoyens de dire dans leurs résidences: moi j’accepte 5, j’accepte 10, j’accepte 15», a-t-il précisé.

Si les rassemblements dans les domiciles privés étaient déjà autorisés, ils devaient se limiter à un maximum de deux bulles ou de quatre personnes provenant de bulles distinctes.

Samedi également, à temps pour le Super Bowl, les tables des restaurants passeront aussi à dix personnes ou trois bulles distinctes. À cette date, toutes les personnes ayant un passeport vaccinal pourront visiter un proche qui réside en CHSLD.

M. Legault a assuré que l’essentiel des mesures sanitaires seront levées le 14 mars prochain. À cette date, les bars et les amphithéâtres pourront passer à 100% de leur capacité. «Il va falloir apprendre à vivre avec le virus», a ajouté le premier ministre.

Un «risque calculé»

Selon François Legault, l’annonce de ce plan de confinement est un «risque calculé». En effet, il n’est pas impossible que ces assouplissements mènent à une hausse des hospitalisations. «Il y a une marge de manoeuvre», soutient-il toutefois en soulignant que les hospitalisations sont passées de 3400 à 2400 en trois semaines.

Jusqu’à la semaine dernière, le risque de débordement dans les hôpitaux était trop important pour annoncer des allégements supplémentaires, a affirmé le premier ministre. «On a beau être contre les contraintes, mais on avait le choix entre mettre des contraintes ou ne pas pouvoir soigner tous les Québécois», a-t-il dit.

Mardi, le Québec recense 56 nouveaux décès liés à la COVID-19, portant le bilan humain de la pandémie à 13 551 décès.

Après une légère hausse des hospitalisations hier, la pression sur les hôpitaux diminue. On enregistre une baisse de 45 hospitalisations pour un total de 2380 personnes hospitalisées dans la province. Au niveau des soins intensifs, les chiffres restent stables par rapport à la veille, avec 178 personnes présentement admises au Québec.

Concernant les nouvelles infections, on rapporte 2504 nouveaux cas à travers la province. Toutefois, ce nombre est sous-estimé puisque l’accès aux centres de dépistage est restreint aux clientèles prioritaires.