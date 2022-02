Montréal veut un plan de déconfinement plus clair

Plusieurs acteurs influents de Montréal, dont la mairesse de Montréal, Valérie Plante, demandent au gouvernement «une meilleure planification des mesures sanitaires pour assurer la relance des événements d’affaires et culturels».

Valérie Plante, le président-directeur général de Tourisme Montréal, Yves Lalumière et le directeur général de la Société de développement commercial Montréal Centre-Ville, Glenn Castanheira demandent de la prévisibilité au gouvernement afin d’assurer les événements d’affaires et culturels de la métropole. Le manque de clarté concernant les futurs assouplissements pourrait mettre à mal la compétitivité de la ville de Montréal précisément dans le domaine du tourisme d’affaires.

Montréal est une destination culturelle et créative, et elle doit le rester. C’est la vitalité économique de tout le Québec qui en dépend. Pour ça, il faut que les organisateurs de congrès, de festivals, d’événements culturels et d’événements publics, puissent avoir des orientations et un échéancier clairs de la part du gouvernement du Québec et de la santé publique afin de prévoir la réouverture de leurs activités. La mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Ces acteurs craignent de voir la compétitivité de Montréal baisser à l’internationale. La métropole fait face à des destinations dont les mesures en vigueur permettent leur tenue ou dont la date de retour des activités a été annoncée.

«Le gouvernement ne peut pas continuer à gérer la pandémie à la petite semaine et espérer qu’il n’y aura pas d’impacts irréversibles pour Montréal», a expliqué le président-directeur général de Tourisme Montréal, M. Yves Lalumière.

Les trois représentants de Montréal font valoir, par communiqué, que trois congrès ont fait savoir qu’ils comptaient «annuler leur événement prévu entre mai et juillet prochain, représentant 12 500 nuitées et 7,5 M$ en retombées économiques». La LNH a aussi prévenu que si les mesures sanitaires du Québec perduraient, le repêchage prévu au Centre Bell les 7 et 8 juillet pourrait être perdu par Montréal, alors que cela pourrait engendrer 7740 nuitées et 7,6 M$ en retombées économiques.

Plus tôt en matinée, c’est le président et chef de la direction à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM), Michel Leblanc, qui a demandé de la prévisibilité en ce qui a trait au retour au bureau des travailleurs.

Le gouvernement doit cesser de tergiverser. Les chiffres sont bons. Il faut annoncer une date pour la fin du télétravail obligatoire. Pour la productivité, pour la santé mentale, et pour arrêter d’empirer le dommage causé au centre-ville et à ses commerces #covid19 #polqc #polmtl — Michel Leblanc (@MichelLeblanc20) February 6, 2022

Cette semaine la CCMM avait dévoilé un sondage qui montrait que les travailleurs étaient enthousiastes à l’idée d’un retour au bureau hybride.