72% des Québécois appuient la Loi sur les mesures d’urgence

Plus de 7 Québécois sur 10 appuient le premier ministre Justin Trudeau dans sa volonté d’utiliser la Loi sur les mesures d’urgence afin de donner des pouvoirs supplémentaires au gouvernement fédéral pour gérer les manifestations au pays, selon un sondage. Même son de cloche pour l’ensemble du Canada, alors que 66% des répondants appuient cette décision. C’est ce que révèle un sondage Maru publié jeudi matin.

Justin Trudeau a annoncé mardi son intention d’utiliser la Loi sur les mesures d’urgence pour mettre un terme aux blocages dans le centre-ville d’Ottawa et certains postes frontaliers. La Chambre des communes doit en débattre aujourd’hui.

Selon le sondage Maru, la grande majorité des Québécois (87%) pensent qu’il n’y a aucune raison justifiant le fait que les manifestations aient duré aussi longtemps. Dans l’ensemble du Canada, 82% des répondants pensent ainsi.

Dans le même registre, 67% des Canadiens et 74% des Québécois pensent qu’il est temps de déloger les manifestants. Même si cela signifie que les personnes qui ne veulent pas partir risquent d’être blessées, ou pire.

Le sondage révèle notamment que le tiers des Canadiens (32%) seraient même prêts à prendre eux-mêmes les armes pour protéger leurs droits fondamentaux. Au Québec, 37% des répondants seraient enclins à agir ainsi. Il est toutefois à noter que la question posée par Maru ne précise pas s’ils prendraient les armes pour déloger les manifestants ou, au contraire, pour les appuyer.

Des appuis partagés

Le premier ministre François Legault s’est opposé à la Loi sur les mesures d’urgence lors d’un point de presse mardi. Les ministres de la Saskatchewan et du Manitoba se sont également prononcés contre cette mesure.

«On ne souhaite pas avoir l’état d’urgence fédéral sur le territoire du Québec. Ce n’est pas nécessaire et c’est le temps de rassembler, pas de diviser», a spécifié François Legault.

De leur côté, le Bloc québécois et le NPD disent adhérer, a priori, à la décision du gouvernement fédéral. Ils demandent toutefois plus de détails sur les actions concrètes qui seront entreprises avant de donner leur appui officiel. Le Bloc réclame aussi que les mesures d’urgence ne s’appliquent pas au Québec.

Les données du sondage ont été collectées le 14 et le 15 février parmi 1518 Canadiens choisis aléatoirement. Les résultats ont été pondérés selon l’éducation, l’âge, le sexe et la région et la langue pour correspondre à la population, selon les données du recensement.