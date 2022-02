L’UPAC met fin à l’enquête Mâchurer

L’enquête qui vise le financement du Parti libéral du Québec prend fin. C’est ce qu’a annoncé le commissaire à la lutte contre la corruption, Frédérick Gaudreau.

«Considérant l’avis juridique obtenu [du Directeur des poursuites criminelles et pénales] ainsi que toute la rigueur et les ressources déjà investies dans cette enquête, le commissaire estime qu’il n’y a pas lieu de poursuivre cette dernière et y met donc fin», explique l’Unité permanente anticorruption (UPAC) via communiqué.

Des rumeurs planent à l’effet que Jean Charest pourrait effectuer un retour en politique au sein du Parti conservateur du Canada. Celui-ci a déjà reçu l’appui de certains de ses confrères, comme le député de la circonscription de Louis-Saint-Laurent, Gérard Deltell. La cheffe du parti libéral du Québec, Dominique Anglade, avait précédemment réclamé que l’enquête Mâchurer prenne fin.

