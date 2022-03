COVID-19: 20 nouveaux décès s’ajoutent au bilan de la pandémie

Le Québec rapporte 20 nouveaux décès liés à la COVID-19, samedi. En date du 4 mars, on enregistre également une nouvelle baisse des hospitalisations. Quelque 1258 personnes sont traitées à l’hôpital en lien avec la pandémie, soit 55 de moins que la veille. De ce nombre, 78 patients sont aux soins intensifs, un chiffre en diminution de deux.

Quelque 8596 doses de vaccin ont été administrées le 4 mars, dont 6335 troisièmes doses. Cela fait en sorte que c’est désormais 52% de la population québécoise âgée de cinq ans et plus qui a été triplement vaccinée.

Plus d’un demi million de Québécois adultes (514 751) sont toujours réfractaires au vaccin contre la COVID-19. Depuis le 24 janvier dernier, 24 181 personnes âgées de 18 ans et plus ont toutefois reçu une première dose.

Les éclosions actives de COVID-19 sont en baisse au bilan de samedi. On en recense 480 au Québec, soit 32 de moins qu’hier. Un total de 1210 nouveaux cas sont dénombrés, même si Québec estime que ce nombre n’est pas représentatif de la situation pour l’ensemble de la province.

Un médicament contre la COVID-19

Rappelons que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommandait mercredi l’utilisation d’un médicament contre la COVID-19, le molnupiravir.

Produit par le laboratoire américain Merck, le médicament qui vient sous forme de pilule «devrait être administré aux patients présentant de faibles symptômes qui sont à haut risque d’hospitalisation», affirme l’OMS. Il doit être administré particulièrement aux non-vaccinés, aux personnes âgées, aux immunosupprimés et aux personnes vivant avec une ou des maladies chroniques.

Jeudi, le directeur national de santé publique, le Dr Luc Boileau, a annoncé qu’un nouveau vaccin contre la COVID-19, celui de la compagnie Novavax, serait bientôt disponible au Québec. Ce n’est pas un vaccin à ARN messager et pourrait donc représenter une solution pour les personnes qui hésitaient à recevoir un vaccin de ce type, selon M. Boileau.

Le vaccin Novavax devrait être disponible dans la province autour de la troisième semaine de mars. Le Québec devrait recevoir plus de 220 000 doses.