Les Québécois se rallient en soutien à l’Ukraine

Le Québec se mobilise en soutien à l’Ukraine. Une campagne majeure sera lancée par la communauté mardi dans l’objectif d’amasser 2 M$ en donations en deux semaines.

Ce sont déjà 200 000 $ qui ont été amassés au fil de diverses levées de fonds. L’objectif du Congrès ukrainien canadien au Québec consiste à les rassembler de sorte à former une seule campagne d’envergure. Les sommes recueillies serviront à fournir des soins de secours et de l’aide humanitaire.

Le temps presse, avertit le membre du congrès Greg Bedik. «Il y a des villes qui ont tellement été bombardées qu’elles n’existent plus». Lui-même peut comprendre le danger qui guette le pays d’Europe de l’Est: son père est né dans une ville qui a été anéantie lors de la Deuxième Guerre mondiale.

De voir le même scénario qui se répète, c’est un cauchemar. C’est difficile de faire face à cette réalité brutale. Greg Bedik, membre du Congrès ukrainien canadien au Québec

Comme ses cousins habitent toujours en Ukraine, son inquiétude grandit. Se sentant impuissant face à la situation, Greg Bedik, comme plusieurs Ukrainiens au Québec, a décidé de s’engager bénévolement dans la levée de fonds pour son pays d’origine. «Ça occupe tout notre temps libre, avoue-t-il. On prend congé pour travailler sur ce projet, et on en est fiers.»

Promue par la coopérative de communication Molotov, la campagne Sauver l’Ukraine fera l’objet d’affiches publicitaires dans le réseau de la Société de transport de Montréal. Quarante entreprises québécoises se sont déjà engagées à égaler les dons faits par leurs employés.

Vers l’accueil de réfugiés

Le Congrès ukrainien canadien se prépare aussi à recevoir des réfugiés. Déjà, l’organisation est parvenue à convaincre 1000 bénévoles de se rallier à la cause. Environ 250 familles ont aussi accepté d’héberger des Ukrainiens. On compte 43 000 personnes d’origine ukrainienne au Québec, ce qui peut expliquer la générosité dont font preuve les citoyens de la province.

«C’est formidable de voir l’engagement des gens, s’emballe M. Bedik. Les Ukrainiens sont chaleureux et généreux comme les Québécois, alors c’est beau de voir les deux peuples être solidaires.»

Ces familles auront besoin d’un soutien particulier, puisque la plupart d’entre elles arriveront au pays sans tous leurs membres. Les hommes restent au front, alors ce seront des mères qui arriveront avec leurs enfants. «Pour s’en occuper, elles n’auront pas le temps de travailler, et ce sera plus difficile pour elles d’apprendre la langue.»

Toutefois, on constate au sein du Congrès qu’une grande partie des Ukrainiens préfèrent encore demeurer dans leur pays, malgré le danger croissant.

On leur propose de venir au Québec, mais ils veulent rester à la maison. Protéger leur patrimoine jusqu’à leur dernière goutte de sang. Greg Bedik, membre du Congrès ukrainien canadien au Québec

Dimanche, un concert-bénéfice a été donné à la Fédération nationale ukrainienne du Canada, à Montréal. D’autres activités de financement seront tenues au cours des prochaines semaines.