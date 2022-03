Sondage: l’inflation inquiète les Québécois, les revenus stagnent

Près des trois quarts des Québécois (74%) estiment que l’inflation est un problème dans leur ménage, selon un sondage Léger. Parallèlement, 72% d’entre eux affirment que le revenu de leur ménage augmente moins vite que le taux d’inflation.

Pour tenter de contrer cette situation, 87% des Québécois disent acheter des articles moins chers à l’épicerie, ou envisagent de le faire. Plus que la majorité des répondants (65%) disent même prévoir des vacances moins coûteuses cette année.

En raison de la hausse, les Québécois semblent plus porter à se tourner vers les véhicules électriques et hybrides que le reste du Canada. En effet, 43% des Québécois disent avoir acheté un véhicule de ce type ou considéré le faire, alors qu’au Canada, 30% des Canadiens adhèrent à cette idée.

Une hausse qui va durer

Sur le total des répondants québécois, 90% d’entre eux considèrent que l’inflation et les taux d’intérêt continueront d’augmenter dans les six prochains mois. Même son de cloche du côté des Canadiens, alors que 86% d’entre eux pensent la même chose.

Pour ce qui est du prix du gaz, 87% des Québécois pensent que le prix continuera de grimper d’ici l’automne. Plus que la moitié d’entre eux (67%) pensent donc réduire l’utilisation de leur véhicule.

Les PME grandement affectées par l’inflation

La levée des mesures sanitaires pouvait faire espérer un retour à la normale pour les PME québécoises. Or, l’augmentation des coûts risque de grandement retarder leur relance. Plus de 7 PME québécoises sur 10 considèrent en effet que la hausse sera leur plus gros défi en 2022, selon un sondage réalisé par la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI).

Du côté des chefs d’entreprise, 85% d’entre eux signalent que l’inflation a définitivement un impact sur leurs affaires. Pour compenser l’inflation, près des trois quarts (73%) disent avoir augmenté leurs prix. La moitié avoue également avoir travaillé plus d’heures afin d’alléger le coût de leur main-d’oeuvre.