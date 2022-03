Affaire Carpentier: La coroner fait appel au SPVM

À la suite d’informations inédites reçues et des questionnements soulevés dans l’émission Enquête Affaire Carpentier: sur la piste des erreurs (diffusée à la SRC), le Bureau du coroner sent le besoin de bonifier son travail. Ainsi, ces nouveaux éléments amènent la coroner en chef, de concert avec la coroner au dossier Me Sophie Régnière, à statuer sur la nécessité de procéder à un complément d’investigation.

Rappelons que Me Régnière a présenté, le 3 novembre dernier, «les conclusions de ses investigations portant sur les décès de Norah, Romy et Martin Carpentier survenus en juillet 2020», à Saint-Appolinaire. Leur disparition après un accident de voiture sur l’autoroute 20 avait déclenché d’importantes recherches, qui s’étaient prolongées pendant plusieurs jours.

Le mystère avait été levé par la découverte des trois corps dans un boisé à proximité. La preuve a ensuite confirmé que les décès résultaient d’un double infanticide suivi d’un suicide. Des doutes ont rapidement été soulevés quant à la séquence des interventions et les stratégies utilisées par la Sûreté du Québec dans cette opération. Visiblement, comme le démontre la SRC dans son reportage, on n’a pas cherché efficacement et au bon endroit, ce qui n’a pu aider à éviter le triste dénouement.

Enquêteur indépendant

Tel que prévu par la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès, «le coroner peut exiger d’un agent de la paix qu’il procède à une enquête ou à un complément d’enquête». Voilà exactement ce que la coroner Régnière fera, considérant le dévoilement de faits nouveaux.

C’est dans cette optique et par souci de complète indépendance et neutralité qu’elle fait appel aux services d’un enquêteur du Service de police de la Ville de Montréal. Ce corps policier est choisi pour sa neutralité, n’ayant aucunement été impliqué dans ce dossier à ce jour. La coroner sera donc en mesure de recueillir toute l’information et la documentation pertinentes ainsi que de rencontrer de nouveaux témoins.

Après avoir analysé l’ensemble des nouveaux éléments portés à son attention, Me Régnière pourra déterminer la pertinence ou non de procéder à un amendement à ses rapports d’investigation. Ou encore, s’il y a lieu de recommander à la coroner en chef que celle-ci ordonne une enquête publique.