Faibles réserves de sang: Héma-Québec appelle aux dons

L’approvisionnement en sang est faible à travers la province. Héma-Québec a lancé ce matin un appel urgent aux donneurs de sang afin d’affronter cette 7e vague de COVID-19.

Pour répondre aux besoins des centres hospitaliers, Héma-Québec a ainsi annoncé qu’elle devra prélever 500 dons de plus chaque semaine au cours des prochaines semaines.

Selon l’agence, les besoins concernent tous les groupes sanguins, et plus particulièrement le O Rh négatif, le A Rh positif et le A Rh négatif.

Durant la période estivale, «il est toujours difficile de maintenir la réserve de sang de manière optimale» et «afin de faire face aux contraintes liées à la pandémie et aux vacances estivales, la prise d’un rendez-vous demeure la meilleure façon de bien planifier un don de sang», d’après Héma-Québec.

Héma-Québec invite la population à prendre rendez-vous sur son site ou à composer le 1-800-343-7264.