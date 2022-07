Un premier vaccin pour les moins de 5 ans approuvé par Santé Canada

Santé Canada a approuvé l’utilisation du vaccin Spikevax de Monderna pour immuniser les enfants de 6 mois à 5 ans contre la COVID-19. Il s’agit du premier vaccin de ce type autorisé pour les bambins et les nourrissons au Canada.

Moderna avait formulé cette demande d’élargissement de l’indication du Spikevax auprès de Santé Canada le 29 avril 2022. Cette autorisation ouvre la porte à la vaccination contre la COVID-19 d’environ 1,7 million d’enfants. La disponibilité du vaccin sera, elle, déterminée par les provinces.

Des essais cliniques ont démontré qu’à partir de 2 semaines après la deuxième dose, l’efficacité de la protection offerte Spikevax était de 37% pour les 2 à 5 ans, et de 51% pour les nourrissons de 6 à 23 mois.

Le volume d’une dose s’établit à 25 microgrammes pour les 6 mois à 5 ans. Elle est de 50 microgrammes pour les 6 à 11 ans, et de 100 microgrammes pour les 12 ans et plus.

Le site de Santé Canada précise que «son innocuité et son efficacité chez les enfants de moins de 6 mois n’ont pas encore été démontrées».

Le vaccin de Moderna nécessite un intervalle d’un mois entre deux doses.

Vaccin sous surveillance

Moderna devra continuer à fournir des renseignements sur l’innocuité et l’efficacité du vaccin chez ce groupe d’âge plus jeune.

«Le Ministère disposera ainsi de plus de données provenant des études en cours et de l’utilisation en situation réelle pour s’assurer que les avantages du vaccin continuent de l’emporter sur les risques, ainsi que pour détecter tout nouveau signal d’innocuité potentiel dans n’importe quel groupe d’âge», précise Santé Canada, qui précise que des mesures seront prises

L’Agence de la santé publique du Canada continuera de surveiller de près l’innocuité de ce vaccin. Elle prendra avec Santé Canada les mesures qui s’imposent «si des problèmes d’innocuité sont constatés».

Une séance d’information technique sur la mise à jour de l’autorisation réglementaire liée au vaccin doit avoir lieu ce 14 juillet à 12h en présence des représentants du gouvernement du Canada et du Comité consultatif national de l’immunisation liés à ce vaccin.

Plus de détails à suivre.