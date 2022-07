Un détenu de Québec s’évade de prison

Dave Gingras-Gaudet est activement recherché. Cet homme de 37 ans s’est évadé de l’Établissement de détention de Québec jeudi soir vers 20h30, a révélé la Sûreté du Québec (SQ) dans un communiqué.

Le fugitif «a réussi à s’évader alors qu’il profitait d’une sortie dans la cour extérieure du bâtiment», précise la SQ.

Deux complices auraient aidé M.Gingras-Gaudet dans son évasion, durant laquelle aucun autres suspect n’aurait pris la fuite. Ces deux personnes seront rencontrés par les policiers.

Ce dernier purgeait une peine liée principalement à des infractions en matière de stupéfiants, indiquait ce vendredi le ministère de la Sécurité publique. Elle affirme prendre «la situation très au sérieux».

Le suspect a réussi à s’évader lors d’une sortie dans la cour extérieure du bâtiment. Photo: Sûreté du Québec, gracieuseté.

Le fugitif mesure 1,70m (5pi. 6po) et pèse 63kg (138 lb). Photo: Sûreté du Québec, gracieuseté.

Une enquête administrative coordonnée par la Sûreté du Québec est en cours, «pour faire la lumière sur les circonstances qui ont mené à l’évasion de la personne incarcérée», indique la Sécurité publique dans un communiqué.

Au moment des faits, le suspect portait un t-shirt noir et des jeans pâles. Ce dernier a des tatouages sur les bras, le dos et la poitrine et une barbiche.

Pour les besoins de l’enquête, la SQ invite toute personne qui pourrait identifier cet individu à communiquer avec la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264.

Plus de détails à venir…