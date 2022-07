Un adolescent de 15 ans disparu, recherché à Montréal

La Sûreté du Québec (SQ) demande l’aide de la population afin de retrouver un adolescent, âgé de 15 ans, originaire de Prévost.

William St-Aubin Girard a été vu pour la dernière fois à Prévost le 21 juillet dernier, vers 22h. L’adolescent se déplacerait à pied et pourrait se trouver dans le secteur de Montréal, indique la SQ, précisant que ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Mesurant 1,88 m (6 pi 2 po) et pesant 70 kg (154 lb), William St-Aubin Girard a des cheveux longs blonds, rasés sur les côtés. L’adolescent a les yeux bruns et un sourcil à moitié rasé. Au moment de sa disparition, il portait un jean noir, des souliers noirs et un sac en bandoulière, selon les informations des forces de l’ordre.

Toute personne ayant des informations peut communiquer avec le 911 ou la Centrale de l’information criminelle de la SQ au 1 800 659-4264.