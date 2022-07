Vaccin contre la COVID-19: la nouvelle dose de rappel ouverte à tous

Toutes les personnes ayant reçu une dernière dose du vaccin contre la COVID-19 il y a plus de 5 mois peuvent dès maintenant obtenir une dose de rappel. «La vaccination c’est très important, mais ça ne dure pas éternellement», a déclaré le Dr Luc Boileau en conférence de presse ce vendredi.

«C’est disponible maintenant [via Clic santé]. Certains ajustements ont été demandés dans les centres de vaccination.»

Le directeur de la santé publique estime cependant qu’il faut attendre environ trois mois après une infection à la COVID-19 avant d’aller chercher cette nouvelle dose.

Il en a profité pour rappeler aux parents que la vaccination est ouverte aux enfants de 6 mois à 4 ans depuis lundi. La vaccination demeure au libre choix des parents. «C’est surtout important pour les enfants vulnérables ou immunodéprimés», selon le médecin.

Si la date d’arrivée de nouveaux vaccins mieux adaptés aux variants est inconnue, les vaccins actuels permettent toujours de se prémunir d’une évolution grave de la COVID-19.

La 7e vague se stabilise

La 7e vague «semble être rendue à un plateau», a par ailleurs souligné le Dr Boileau. Le nombre de cas au cours de cette 7e vague était plus élevé qu’attendu, a-t-il indiqué. Il rappelle aussi la nécessité de «poursuivre nos efforts et continuer et continuer à être vigilant même en période estivale». Une baisse des cas est attendue au cours des prochains jours.

Le directeur national de la santé publique a dit comprendre «que les Québécois vivent de la fatigue pandémique».

«La pandémie n’est pas finie, a-t-il toutefois exprimé. Vivre avec le virus, ça ne veut pas dire vivre comme s’il n’y avait pas de virus. Ça veut dire reprendre activités normales, porter son masque quand on peut, maintenir des distances, privilégier des espaces bien aérés ou dehors.»

Il a également répété l’importance de faire un test rapide en cas de symptômes et le refaire deux jours plus tard si négatif. Le directeur de la santé publique a rappelé que la période de contagion – et donc d’isolation à respecter – est de 10 jours.

Le retour du port du masque obligatoire n’est toujours pas envisagé à date.