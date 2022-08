COVID-19: stabilisation des décès

Les dernières données de la santé publique du Québec font état d’un seul nouveau décès lié à la COVID-19, rapporté dans les 24 dernières heures.

Au total, ce sont 16 223 décès qui ont été enregistrés à travers la province depuis le début de la pandémie. Quant aux hospitalisations, les prochaines données seront dévoilées demain, en raison d’un changement de méthodologie.

Dans le réseau de la santé, 3751 travailleurs de la santé sont absents pour des raisons liées à la COVID-19.

Par ailleurs, 633 nouveaux cas de COVID-19 ont été enregistrés à travers la province, d’après le bilan gouvernemental. Il est à noter que le nombre de cas répertoriés n’est pas représentatif de la situation actuelle, puisque l’accès aux centres de dépistage est réservé aux clientèles prioritaires.

Enfin, 5025 nouvelles doses de vaccin ont été enregistrées, pour un total de 20 569 527 doses au Québec. Les 60 ans et plus peuvent accéder dès aujourd’hui à une dose de rappel. Rappelons que le ministère de la Santé et des Services sociaux prévoit de vacciner 300 000 personnes par semaine.