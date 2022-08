COVID-19: les chiffres restent stables

Les dernières données de la santé publique font état de 26 nouveaux décès liés à la COVID-19, trois de moins qu’hier. Quant aux hospitalisations, elles ont augmenté de 27 par rapport à la veille: elles sont à 1 986, dont 666 en raison de la COVID-19.

25 personnes sont aux soins intensifs en raison de la COVID-19, pour 41 au total. Il s’agit d’une diminution de 5 par rapport à la veille.

Le nombre de personnes infectées à la COVID-19 a augmenté de 992 à travers la province. 1 172 597 personnes sont infectées au total. Rappelons toutefois que le nombre de cas recensés n’est pas représentatif, puisque le dépistage en centre est réservé aux personnes prioritaires. Hier, 207 tests rapides ont été déclarés pour la journée d’hier, dont 171 positifs.

En ce qui concerne le personnel hospitalier, 3 983 travailleurs de la santé sont absents pour des raisons liées à la COVID-19. On parle ici de retrait préventif, d’attente, de résultat, isolement, ou autres raisons connexes. Hier, on en dénombrait 3 877.

Lundi dernier, les 60 ans et plus ont eu accès à une dose de rappel. Les 18 ans et plus y auront accès le 29 août.