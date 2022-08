L’accès à une nouvelle dose de vaccin est ouvert aux 18 ans et plus

Le directeur national de santé publique, le Dr Luc Boileau, tient ce mercredi un point de presse sur la pandémie. L’accès à une nouvelle dose de vaccin est maintenant ouvert aux 18 ans et plus.

«Nous n’avons pas de suggestion autre que les mesures de promotion du vaccin», indique le Dr Boileau ajoutant que le retour du masque n’est pas prévu.

«Ce que nous ciblons, sur les avis du Comité d’immunisation, ce sont les personnes âgées et les personnes à risque.»

Le Dr Luc Boileau fait un état des lieux sur l’évolution de la situation en compagnie notamment de la microbiologiste-infectiologue et présidente du Comité sur l’immunisation du Québec (CIQ), la Dre Caroline Quach-Thanh. Cette dernière encourage les établissements scolaires à mettre en place des activités en plein air «quand c’est possible».

En entrevue avec Métro, le fondateur de l’initiative CovidEcolesQuebec Olivier Drouin confiait ne pas croire «que les écoles sont prêtes à une éventuelle vague».

«Les enfants et le personnel sont dans un milieu fermé plusieurs heures par jours sans ventilation adéquate… C’est la recette parfaite pour favoriser la transmission de virus», estime ce parent d’élève.

Dans le cadre de cette rentrée scolaire, «nous croyons que toutes les mesures sont sur la table» et qu’«elles seront suffisantes pour s’assurer de la maîtrise de la situation», mentionne le Dr Luc Boileau.

Les hospitalisations liées à la COVID en baisse

En date du 23 août, la santé publique rapportait 29 nouveaux décès liés à la COVID-19. Quant aux hospitalisations, elles sont en baisse à travers la province. Dans le détail, on enregistre 1 959 hospitalisations, dont 665 en raison de la COVID-19. Il s’agit d’une diminution de 40 par rapport à la veille.

Dans le réseau de la santé, 3 877 travailleurs de la santé sont absents pour des raisons liées à la COVID-19. Des absences qui contribuent à la surcharge de patients à laquelle font face les services d’urgences.

Enfin, 951 nouveaux cas de COVID-19 ont été enregistrés à travers la province, d’après le bilan gouvernemental. Il est à noter que le nombre de cas répertoriés n’est pas représentatif de la situation actuelle, puisque l’accès aux centres de dépistage est réservé aux clientèles prioritaires.

Les 60 ans et plus ont eu l’occasion d’accéder à une dose de rappel dès lundi. Ce sera ensuite au tour des 18 ans et plus dès le 29 août.