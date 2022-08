Moderna échappe à Montréal: à qui la faute?

Moderna a choisi de s’établir à Laval plutôt qu’à Montréal. Et cette décision déplaît aux élus de la métropole. Projet Montréal critique l’arrondissement de Saint-Laurent dans le dossier, qui pour sa part rejette le blâme.

Il y a une dizaine de jours, le géant pharmaceutique Moderna annonçait que sa nouvelle usine canadienne de fabrication de vaccins à base d’ARN messager serait installée au terrain du parc de biotechnologie de Laval. Au préalable, Saint-Laurent avait discuté avec l’entreprise pendant quelques mois pour l’accueillir.

Le dossier a fait irruption à nouveau au conseil municipal, en réaction à une question d’un citoyen. Le responsable du développement économique du comité exécutif, Luc Rabouin, s’est attaqué à son collègue Alan DeSousa pour sa gestion du dossier.

Si Moderna a choisi Laval, «c’est à cause de l’attitude et des multiples demandes de l’arrondissement Saint-Laurent sous le leadership du maire Alan DeSousa, qui a demandé des modifications à l’entreprise», selon M. Rabouin.

Projet Montréal se serait assuré que les plans de Moderna soient conformes aux standards d’urbanisme en février. «C’était la clef pour que Moderna reste à Montréal et ne s’en aille pas en Ontario», a expliqué M. Rabouin au conseil municipal.

Mais l’arrondissement Saint-Laurent, sans jamais nous informer et de sa propre initiative, a décidé de ne demander pas une, mais plusieurs modifications. Luc Rabouin, responsable du développement économique du comité exécutif

Faute redirigée

Aucune modification n’a été demandée par Saint-Laurent, insiste pourtant le maire Alan DeSousa en entrevue avec Métro. L’arrivée de Moderna nécessitait un changement de zonage, chose que l’arrondissement aurait été en mesure de faire en un mois et demi, selon l’élu.

«[M. Rabouin] a peut-être mal compris le dossier, il était en vacances quand il a eu la nouvelle, commente M. DeSousa. Saint-Laurent a agi avec grande célérité pour faire tous les changements nécessaires.»

Moderna a choisi Laval pour ses terrains moins coûteux, selon M. DeSousa. Le terrain de Saint-Laurent aurait quant à lui une valeur important en raison du futur passage du REM. «C’est toujours le choix du client. On a fait un effort majeur, significatif. J’aurais voulu que la ville-centre en fasse plus. On a tout fait ce qu’on pouvait dans un délai record», assure M. DeSousa.

La construction de l’usine de Moderna est évaluée à 180 M$. Les installations devraient accueillir 75 employés en 2024.