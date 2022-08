Moderna choisit Laval pour fabriquer ses vaccins

L’entreprise biopharmaceutique américaine Moderna a annoncé jeudi avoir signé un contrat d’achat pour un terrain du parc de biotechnologie de Laval dans le but d’y établir son usine de fabrications de vaccins. Cette usine devrait avoir une capacité de production de 100 millions de doses de vaccins par année.

«Ce site offre d’énormes possibilités de synergie pour Moderna grâce à sa proximité d’une institution de recherche réputée et correspond aux exigences du projet et à son importance pour tous les Québécois et les Canadiens», a déclaré Moderna dans un communiqué jeudi.

Nous sommes impatients de travailler avec la Ville de Laval en tant que nouveau partenaire dans la mise en œuvre prévue de ce projet et de partager plus de détails une fois la diligence raisonnable terminée. Déclaration de Moderna dans un communiqué

Sous réserve de la planification et des approbations réglementaires, la construction de l’usine devrait commencer en 2022 et l’installation devrait être opérationnelle d’ici la fin de l’année 2024.

«La pandémie nous a démontré à quel point notre autonomie en matière d’appro en vaccin est essentielle. L’arrivée de Moderna au Québec est signe d’innovation en santé. C’est majeur, et nous en sommes très fiers», a réagit Christian Dubé sur son compte Twitter personnel.

Bravo @MinFitzgibbon pour tout le travail!https://t.co/LLjGXDTLYz — Christian Dubé (@cdube_sante) August 11, 2022

Rappelons qu’en avril dernier, le premier ministre du Canada et le premier ministre du Québec avaient annoncé l’implantation de la première usine de fabrication de vaccins à ARN messager de Moderna dans la région métropolitaine de Montréal. Le coût annoncé de son installation s’élevait alors à près de 180 M$.

Moderna est actuellement le deuxième producteur de vaccins à ARN messager contre la COVID-19 au monde.