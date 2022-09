Vague d’amour et de tristesse pour la reine Elizabeth II

Les déclarations d’amour et de tristesse se multiplient à Montréal, au Québec et au Canada, quelques minutes à peine après le décès de la reine Elizabeth II.

La reine a rendu son dernier souffle aujourd’hui à l’âge de 96 ans. La souveraine, qui régnait sur le Royaume-Uni depuis le 6 février 1952, a battu le record de longévité sur le trône britannique. Elle est décédée paisiblement dans son château de Balmoral, a annoncé Buckingham Palace, via Twitter.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.



The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W — The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022

Plus tôt dans la journée, les médecins de la reine étaient fort préoccupés par son état de santé. Les quatre enfants de la reine, ainsi que ses petits-fils William et Harry, étaient auprès d’elle.

Trudeau et Legault lui rendent hommage

Les réactions à travers le Canada, et le monde, sont nombreuses pour lui rendre hommage.

«C’est avec le cœur lourd que nous avons appris le décès de la plus longue souveraine du Canada, Sa Majesté la reine Elizabeth II. Elle était une présence constante dans nos vies – et son service aux Canadiens restera à jamais une partie importante de l’histoire de notre pays», a indiqué le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, via Twitter.

En raison du décès de la reine Elizabeth II, François Legault, chef de la Coalition Avenir Québec (CAQ) et premier ministre sortant du Québec, a suspendu sa campagne électorale pour le reste de la journée. Ses activités reprendront dès demain, a indiqué la CAQ.

Le président de l’Assemblée nationale, François Paradis, a pour sa part annoncé la mise en berne immédiate du drapeau du Québec sur la tour centrale de l’hôtel du Parlement, jusqu’au jour des funérailles de la reine.

Dominique Anglade, la cheffe du Parti libéral du Québec (PLQ) a également eu une pensée pour la reine. «Figure marquante de l’histoire, la reine Elizabeth II a dédié sa vie au service public. Elle aura traversé plusieurs moments charnières de notre époque, toujours avec grande dignité. Toutes mes pensées accompagnent sa famille et le peuple britannique», a-t-elle mentionné sur Twitter.

Montréal et Québec rendent hommage

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, n’est pas non plus restée insensible à la disparition de la reine. «Nos pensées accompagnent les proches de Sa Majesté la Reine ainsi que le peuple britannique endeuillé. Elizabeth II a dédié sa vie au service public et a fait preuve d’un grand sens du devoir au cours de son règne – le plus long de l’histoire du Royaume-Uni», a-t-elle indiqué via Twitter.

Du côté de Québec, le maire Bruno Marchand a annoncé que la ville placerait son drapeau en berne jusqu’au coucher du soleil le jour de ses funérailles.

Par voie de communiqué, il a notamment souligné la longévité de son règne de plus de 70 ans. «La reine Élizabeth II, souveraine du Canada, qui célébrait cette année son jubilé de platine, a été la constante des 70 dernières années et témoin de l’histoire sur la scène mondiale et a été un point de repère de stabilité pour plusieurs en temps de conflits ou de désastres. La reine a été une source d’inspiration, par sa force, son leadership et sa détermination au fil du temps ainsi que par son soutien à de nombreuses causes caritatives et humanitaires, elle aura marqué plusieurs générations», a-t-il mentionné.

Enfin, l’équipe de l’hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth a accueilli avec beaucoup de tristesse le décès de la reine. «Notre établissement, qui porte son nom depuis 1958, salue la vie exceptionnelle de cette femme montée sur le trône à l’âge de 25 ans et dont le règne fut le plus long de l’histoire de la Grande-Bretagne et du Commonwealth. Nos pensées émues se tournent vers ses proches et tous ceux qui auront été touchés par la force de cette souveraine», a noté l’établissement sur sa page Facebook. La reine s’est arrêtée plus d’une fois dans la célèbre institution.

Avec la collaboration de Benjamin Aubert.