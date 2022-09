Emploi: le Québec travaille désormais plus que l’Ontario

Souvent comparé à l’Ontario sur le plan économique, le Québec peut désormais se féliciter d’avoir une population active qui dépasse celle de l’Ontario. C’est ce que montre une étude de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) sur le marché du travail en 2021.

Selon cette étude, le Québec se démarque de l’Ontario par des taux d’activité plus élevés chez les 15-24 ans et les 25-54 ans. Pour les 15-24 ans, le taux d’activité est de 68,6% au Québec, contre 60,3% en Ontario. Le taux d’activité chez les 25-54 ans s’élève à 89,3% au Québec, tandis qu’il est de 86,9% en Ontario.

Néanmoins, l’Ontario se démarque par une participation plus élevée des travailleurs âgés de 60 à 69 ans.

«Même si les taux d’activité sont moins élevés au Québec qu’en Ontario chez les personnes âgées de 60 à 69 ans, il demeure que la taille relative de la population active totale québécoise est plus élevée en raison d’une plus grande activité sur le marché du travail des personnes âgées de 15 à 54 ans», peut-on lire dans le rapport.

L’augmentation de la population active s’expliquerait par le vieillissement de la main-d’œuvre entraînant une participation plus importante des personnes âgées de 55 à 69 ans et des femmes. En 2021, le taux d’activité chez les 55-59 ans était de 77,6% au Québec, contre 76,7% en Ontario. La progression des femmes dans le marché du travail est quant à elle plus marquée chez les 55-64 ans.

