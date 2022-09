COVID-19: la santé publique surveille l’arrivée potentielle d’une nouvelle vague

La santé publique du Québec surveille l’arrivée possible d’une nouvelle vague de COVID-19. Parallèlement, l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESS) prévoit une hausse des hospitalisations dues au virus.

La rentrée scolaire s’est déroulée avec moins d’infections que lors des deux années précédentes, selon la Santé publique. Le fait demeure que les infections augmentent au cours des dernières semaines. «L’augmentation de la transmission était à prévoir, même s’il n’y a pas de nouveaux variants, a indiqué , le directeur national de santé publique Luc Boileau lors d’une rencontre avec les médias, jeudi. On constate qu’il y a une tendance à la hausse de plusieurs indicateurs».

Les cas de COVID-19 du 17 au 23 septembre ont augmenté de 6% par rapport à la semaine précédente, rapporte l’INESS. D’ici les deux prochaines semaines, les hospitalisations reliées à la COVID-19 devraient grimper de 125. On prévoit qu’environ 40 individus devront être traités aux soins intensifs.

Miser sur la vaccination

Le Dr Boileau incite les Québécois à recevoir une nouvelle dose de vaccin contre la COVID-19, si nécessaire. Par ailleurs, une autre campagne de vaccination contre l’influenza débutera dès la semaine prochaine. Il sera possible de prendre rendez-vous sur le portail Clic Santé dès le 5 octobre. «Il ne faut pas prendre l’influenza à la légère, rappelle le Dr Boileau. C’est une maladie sérieuse».

La vaccination pour l’influenza est recommandée pour les enfants de 6 mois à 17 ans atteints de certaines maladies chroniques. Les adultes atteints de certaines maladies chroniques, les femmes enceintes aux deuxième et troisième trimestres de leur grossesse et les personnes âgées de 75 ans et plus devraient aussi se faire vacciner.

Il sera possible de recevoir les vaccins pour l’influenza et la COVID-19 lors d’un seul rendez-vous. Il n’y a aucune interaction entre les deux vaccins, assure la Santé publique.