La SQ cherche d’autres victimes potentielles de Marc-André Grenon

L’arrestation cette semaine de Marc-André Grenon, 47 ans, relativement au meurtre de Guylaine Potvin à Jonquière ainsi qu’à un dossier de tentative de meurtre et d’agression sexuelle survenue dans le secteur de Sainte-Foy, incite la Sûreté du Québec (SQ) à lancer un appel à la population.

Selon la SQ, l’enquête mené par sa Division des disparitions et des dossiers non résolus «tend à démontrer que le suspect aurait pu faire d’autres victimes mineures ou adultes». Ainsi, et «puisque plusieurs victimes ont été identifiées», la structure de gestion des enquêtes sur les crimes en série (GECS) a été déployée.

Celle-ci est une structure de commandement qui permet aux différents services policiers de la province de travailler en partenariat. «Cette coordination provinciale permet donc une mise en commun des ressources policières et vise à mieux protéger les victimes.», précise la SQ.

Dans ce contexte, la SQ a dévoilé vendredi une série de photographie d’identité judiciaire (communément appelée mugshot) du suspect, dont la plus vieille remonte à 1994.

Rappelons que Marc-André Grenon a comparu par visioconférence à Saguenay et Québec jeudi afin d’être accusé de meurtre, de tentative de meurtre et d’agressions sexuelles pour les deux affaires survenues en avril et juillet 2000. Selon les médias qui ont assistés à ces comparutions, la poursuite prévoit déposer une preuve «volumineuse» dans ces dossiers.