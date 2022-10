Sécurité au travail: la CSN appelle ses syndicats à poursuivre la lutte

Dans le cadre de la Semaine nationale de la santé et de la sécurité du travail (SST), la Confédération des syndicats nationaux (CSN) appelle ses groupes de défense des travailleurs à revendiquer des mécanismes de prévention et à les intégrer dans les conventions collectives.

Sous le thème Pour vraiment protéger tout le monde, la semaine de prévention se déroulera du 16 au 22 octobre.

«Depuis 1921, nous luttons pour les travailleuses et les travailleurs et, plus que jamais, il est primordial de poursuivre la défense de notre droit de travailler sans risquer nos vies et notre santé», a déclaré Chantal Ide, première vice-présidente du Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN) et responsable politique du dossier SST.

Si la CSN reconnaît que des avancées positives ont eu lieu, «notamment grâce à la nouvelle loi 27», cette dernière estime que de nombreux reculs «affectant les groupes prioritaires» nécessitent une forte mobilisation.

«Les nombreux reculs qui affectent les groupes prioritaires nous incitent à déployer toutes nos énergies afin d’intégrer les questions relatives à la santé et à la sécurité du travail (SST) à chaque nouvelle négociation», a déclaré David Bergeron-Cyr, vice-président de la CSN et responsable politique de la SST.

La CSN compte ainsi sur ses militants et ses syndicats pour poursuivre les luttes relatives à la santé et à la sécurité au travail.

La confédération indique que des changements «structurants» ont pu être constatés le 6 avril dernier, après que les lois en matière de santé et de sécurité eurent été modifiées à l’automne 2021.

«La semaine nationale 2022 sera l’occasion d’inviter les travailleuses et les travailleurs à exercer leur pouvoir d’action et de négociation en matière de santé et sécurité du travail et à leur rappeler leurs responsabilités et obligations dans ce domaine», affirme Chantal Ide.