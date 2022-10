Sans-papiers: ils réclament un statut permanent à Ottawa

Message to @pablorodriguez :

nous sommes aussi des artistes, des musiciens et des journalistes. Nous avons beaucoup d'histoires à raconter sur les raisons pour lesquelles nous avons besoin d'un statut. Rdv 15 nov. Plus d'info à venir #CaravanMigrant #StatusForAll #Statutpourtous pic.twitter.com/hhKsbR3xX8