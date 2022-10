Janette Bertrand au sein de l’Ordre du Canada

Six Montréalais figurent dans la liste des 44 personnes nommées ce jeudi au sein de l’Ordre du Canada par la gouverneure générale Mary Simon. Parmi eux, on retrouve la journaliste et comédienne Janette Bertrand, promue au titre de Compagnon.

L’Ordre du Canada reconnaît des personnes pour leurs réalisations soutenues. Il s’agit d’une des plus hautes distinctions honorifiques au pays. Les distinctions se déclinent en trois grades: Compagnon, Officier et Membre.

Dans l’ensemble des Québécois sélectionnés, deux ont été promus au titre de Compagnon.

Janette Bertrand est reconnue pour sa défense de la cause des femmes, des personnes âgées et des populations marginalisées et pour son implication dans l’évolution des mœurs québécoises. En mai dernier, elle recevait la Médaille d’honneur de l’Assemblée nationale.

«Elle continue de créer du contenu suscitant des réflexions sur un large éventail d’enjeux socioculturels qui touchent l’ensemble du Canada, peut-on lire dans un communiqué du cabinet de la gouverneure générale du Canada. Depuis des décennies, elle n’hésite jamais à se prononcer sur des sujets délicats afin de briser les tabous.»

Elle est accompagnée d’un autre Montréalais, Raymond A.J. Chrétien, lui aussi sélectionné à titre de Compagnon. Ce dernier est reconnu pour son implication dans les relations diplomatiques canadiennes, notamment lors des négociations avec les États-Unis.

«Raymond Chrétien défend les intérêts et les idéaux canadiens depuis plus d’un demi-siècle, peut-on lire dans le communiqué. Reconnu à l’échelle internationale, il est une sommité des relations diplomatiques canadiennes.»

Dans les autres distinctions, Jean-Charles Coutu de Rouyn-Noranda est le seul Québécois qui s’est vu nommé Officier. Les Montréalais.es Liliane Colpron, Mitch Garber, Arshavir Gundjian et Jacques Légaré reçoivent quant à eux le titre de Membre, tout comme la Longueuilloise, Diane Lamarre.