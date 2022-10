Nouvelle hausse du taux directeur de la Banque du Canada

La Banque du Canada a procédé à une nouvelle augmentation de son taux directeur. Avec une hausse de 50 points de base, il passe à 3,75%. Alors que l’inflation a commencé à reculer partout dans le pays, s’établissant à 6,9% en septembre, la banque centrale procède à sa 6e augmentation du taux depuis le début de l’année.

Le but recherché est de faire fléchir la demande pour que les prix retrouvent un cours normal. La Banque du Canada souhaite ramener l’inflation à un taux inférieur à 3%. Les conséquences se trouveront dans le portefeuille des consommateurs, qui verront leurs prêts hypothécaires et leurs lignes de crédit augmenter.

Au Canada, l’économie demeure en situation de demande excédentaire et les marchés du travail restent tendus. La demande de biens et de services dépasse encore la capacité de l’économie à y répondre et exerce ainsi une pression à la hausse sur l’inflation au pays

La Banque du Canada