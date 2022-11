Ottawa encourage fortement les voyageurs à porter le masque

Le gouvernement du Canada encourage fortement les voyageurs à porter un masque dans l’avion et dans le train, ont laissé entendre jeudi le ministre des Transports, Omar Alghabra, et l’administratrice en chef de la santé publique du Canada, Theresa Tam. Il n’y a toutefois aucune obligation de le faire et la décision est à la discrétion de chacun.

Selon M. Alghabra, Ottawa va continuer de suivre les conseils des experts et maintiendra cette recommandation pour le moment. Il a fait cette déclaration après avoir rencontré Mme Tam jeudi matin.

Rappelons que les restrictions d’entrée au pays liées à la COVID-19 avaient été levées par le gouvernement fédéral le 1er octobre. Cela comprenait des mesures telles que la quarantaine pour les voyageurs étrangers non vaccinés et le port du masque obligatoire à bord des avions et des trains au Canada.