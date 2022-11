Rencontre Legault et Trudeau à Djerba: le déclin de la langue française discuté

J’ai eu une rencontre avec le PM du Canada @JustinTrudeau aujourd’hui. On a fait le point sur le déclin du français à Montréal et sur les moyens d’y remédier. On a aussi parlé des transferts en santé. Nous avons convenu de nous rencontrer à nouveau en décembre. #SommetDjerba2022 pic.twitter.com/ueRcavkUSm