Québec reçoit 270 M$ du fédéral en santé

Au cours de la prochaine année, le Québec recevra un financement total de 270 M$ de la part du gouvernement Trudeau pour améliorer les soins à domicile, les soins en santé mentale et la lutte à la dépendance.

Soulignant que la pandémie a révélé des lacunes en santé «qui ont des conséquences» et que la population vieillissante nécessite une adaptation des soins de santé, Jean-Yves Duclos, ministre fédéral de la Santé, a annoncé ce financement lors d’une conférence de presse au centre communautaire Hochelaga, ce lundi.

«Le gouvernement du Québec pourra utiliser [le financement] pour répondre à ces priorités», a précisé M. Duclos. Questionné à ce sujet, le ministre a également affirmé que pour la répartition de l’argent, Ottawa serait souple et Québec ferait preuve de clarté.

Le gouvernement fédéral a ainsi opté pour un financement aux provinces plutôt qu’une subvention aux individus. Un choix que Soraya Martinez Ferrada, députée d’Hochelaga, a expliqué par le besoin de financer les organismes communautaires – dont les financements sont surtout provinciaux – qui font du «travail de première ligne», pour éviter que le système de santé soit beaucoup plus utilisé.

Ce financement est le résultat d’une entente entre Québec et Ottawa qui en prolonge une intervenue entre le fédéral et les provinces et territoires datant de 2017 et ayant accordé 11 G$ à ces derniers pour améliorer l’accès aux soins. Le Québec est la première province à renouveler cette entente.

Cette entente de 2017 avait une durée de cinq ans, alors que ce nouveau financement ne durera qu’une seule année. Jean-Yves Duclos a justifié cette décision pour deux raisons: ce serait ce que souhaitaient les provinces et territoires, et le Québec a besoin de temps pour identifier les besoins suite à la pandémie de COVID-19.