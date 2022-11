Agressions sexuelles: Shophika Vaithyanathasarma se confie

L’ex-candidate pour Québec solidaire (QS) dans Marie-Victorin et pour le Bloc québécois dans Rosemont–La Petite-Patrie Shophika Vaithyanathasarma s’est confiée à La Presse sur son passé traumatisant.

D’origine sri-lankaise et de confession hindoue, Shophika est née au Québec d’un mariage arrangé. Alors que son père alcoolique était rarement à la maison, sa mère cumulait deux emplois en essayant d’apprendre la langue.

Alors qu’elle avait cinq ans, Shophika a été agressée sexuellement plusieurs fois pendant un an par un brahmane, un prêtre hindou très respecté de la communauté tamoule. Celui-ci la gardait souvent parce que ses parents travaillaient beaucoup. Deux autres hommes de sa communauté, dont un second brahmane, ont abusé d’elle plus tard durant son enfance et au début de son adolescence.

Pendant son adolescence, elle s’est également mise à s’automutiler sans que personne s’en aperçoive.

Une rencontre qui va changer sa vie

C’est la rencontre de la mère d’une amie du secondaire qui marquera un tournant décisif dans la vie de Shophika, alors âgée de 17 ans. La maman sent que quelque chose ne va pas et lui offre un café. L’adolescente se confie alors pour la première fois à la femme, qui la dirige vers une ressource appropriée dans son cégep. Une travailleuse sociale du cégep l’aide ensuite à faire des démarches auprès du programme d’indemnisation des victimes d’actes criminels (IVAC).

L’étudiante a choisi de raconter son histoire à La Presse pour inspirer d’autres victimes à aller chercher de l’aide. À travers son engagement politique, Shophika plaide pour un meilleur accès aux soins de santé mentale.

En parallèle de ses études universitaires en didactique des mathématiques, Shophika a porté les couleurs du Bloc québécois au fédéral dans Rosemont–La Petite-Patrie et, à deux reprises, celles de Québec solidaire au provincial dans la circonscription de Marie-Victorin.