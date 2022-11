Les Québécois sont favorables à la gratuité des vaccins

La majorité des Québécois est favorable au remboursement par le Régime d’assurance médicaments du Québec (RAMQ) de tous les vaccins actuellement payants, selon un sondage réalisé par la firme Léger.

Ainsi, sur les 1209 personnes, 86% des Québécois sont favorables à ce remboursement sur les 40% des vaccins payants. Le sondage a été réalisé entre le 13 et le 24 mai dernier auprès de 1 209 personnes pour le compte de l’Alliance des patients pour la santé (APS) et l’Alliance des communautés culturelles pour l’égalité dans la santé et les services sociaux (ACCÉSSS).

Interrogés sur les principales raisons de la non-vaccination des membres de leur ménage, 38% des répondants ont surtout soulevé l’inutilité des vaccins à leurs yeux et 23% d’entre eux le manque d’information.

Ce sont d’ailleurs les personnes nées à l’extérieur du Canada qui mentionnent le plus souvent le manque d’information (39%, vs 18% chez les personnes nées au Canada), alors que ce sont les hommes qui disent que c’est l’inutilité des vaccins (51%, vs 17% chez les femmes). De plus, indique le rapport de Léger, le prix de certains vaccins est un motif important de non-vaccination pour certains répondants.

Le président de l’APS et directeur général d’ACCÉSSS, Jérôme Di Giovanni est d’avis qu’il faudrait «investir davantage pour informer la population, notamment les nouveaux arrivants et les communautés culturelles, sur les bienfaits de la vaccination pour se protéger soi-même, ainsi que les membres de sa famille et les autres».

Les deux organismes demandent au ministre de la Santé et des Services sociaux de même qu’au directeur national de la santé publique d’envisager sérieusement la gratuité de tous les vaccins afin d’accroître la couverture vaccinale des Québécois et de réduire le fardeau que génèrent les conséquences de la non-vaccination sur le système de santé et de services sociaux. Un meilleur arrimage entre la santé publique et les organismes communautaires pourrait aussi permettre de mieux rejoindre les personnes issues de l’immigration.

Une étude de l’organisme CanAge en 2021 sur la vaccination contre la pneumonie, l’influenza et le zona chez les adultes au Canada démontre que le Québec est l’une des provinces ayant la moins bonne couverture vaccinale.