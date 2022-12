5000 infirmières supplémentaires pourraient être recrutées pour le 811

Le ministre de la Santé Christian Dubé laisse entendre que Québec pourrait recruter jusqu’à 5000 infirmières pour combler la pénurie de main-d’œuvre au sein de la ligne Info-Santé 811. Malgré le manque de personnel dans les urgences, le ministre soutient que le gouvernement a mis «assez de mesures en place […] là, il faut les appliquer».

Info-Santé 811 est un service de consultation téléphonique gratuit et confidentiel. Composer le 811 permet de joindre rapidement une infirmière en cas de problème de santé non urgent. Toutefois, en cas de problème grave ou de besoin urgent, il est important de composer le 9-1-1 ou de se rendre à l’urgence.

Info-Santé et Info-Santé pédiatrique ont reçu 5000 appels chacun, et ce, seulement lors de la journée de mercredi. Selon M. Dubé, même s’il s’agit d’un volume d’appels importants, ces patients n’iront pas remplir les urgences pour des motifs non urgents.

Notons que le 1er novembre, le ministre de la Santé avait déjà mis de l’avant l’importance de composer le 811 en premier, plutôt que de se rendre immédiatement aux urgences. Il invite les patients à procéder ainsi s’ils ont des questions concernant leur état de santé.

Enfin, Christian Dubé a tenu à rappeler que le programme Je contribue est toujours d’actualité. Cette plateforme avait été mise en place par la Coalition avenir Québec (CAQ) afin de recruter du personnel qualifié au tout début de la pandémie de COVID-19 au Québec.