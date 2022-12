Chèque de la CAQ: plusieurs citoyens ont déjà reçu le leur

Plusieurs citoyens Québécois ont déjà reçu en début de semaine, leur montant ponctuel pour contrer la hausse du coût de la vie en début de semaine, comme promis par le gouvernement caquiste.

Si vous souhaitez vérifier le montant qui vous est alloué, allez consulter le site officiel de Revenu Québec en vous connectant à l’espace «Mon dossier». Vous trouverez ensuite l’information sous l’onglet «Crédit d’impôt remboursable conférant un nouveau montant ponctuel pour le coût de la vie». Il est possible que la date à laquelle vous recevrez la somme ne soit pas divulguée. Dans ce cas il faut essayer de nouveau dans quelques jours.

Selon le gouvernement du Québec, les citoyens ayant un revenu de 50 000$ et moins auront droit à 600$ et ceux qui gagnent entre 50 000 et 100 000 $ recevront un chèque de 400 $. Ils recevront leur somme au plus tard le 25 décembre.

Les contribuables qui n’ont pas encore produit leur déclaration de revenus pour 2021 auront d’ailleurs jusqu’au 30 juin 2023 pour le faire et ainsi profiter de cette nouvelle mesure.