Le vaccin Comirnaty bivalent approuvé comme dose de rappel pour les 5 à 11 ans

Santé Canada autorise aujourd’hui l’utilisation du vaccin Comirnaty bivalent comme dose de rappel chez les enfants de 5 à 11 ans. Il s’agit du premier rappel de vaccin bivalent contre la COVID-19 dont l’utilisation est autorisée pour ce groupe d’âge.

Ce vaccin proposé par Pfizer-BioNTech est adapté aux sous-variants BA.4 et BA.5 d’Omicron.

«Après un examen scientifique externe approfondi des preuves, Santé Canada a déterminé que ce rappel de vaccin bivalent est sûr et efficace pour ce plus jeune groupe d’âge», explique le ministère du gouvernement fédéral dans un gazouillis.

(3/4) Après un examen scientifique externe approfondi des preuves, Santé Canada a déterminé que ce rappel de vaccin bivalent est sûr et efficace pour ce plus jeune groupe d’âge. — Santé Canada et l’ASPC (@GouvCanSante) December 9, 2022

Rappelons que le 7 octobre dernier, Santé Canada a déjà autorisé l’utilisation de ce vaccin bivalent comme dose de rappel chez les personnes de 12 ans et plus. La formulation du vaccin pour les enfants de 5 à 11 ans demeure la même, mais la dose représente le tiers de celle dont l’utilisation est autorisée chez les personnes de 12 ans et plus.

Notons que l’homologation du vaccin a été assujettie à plusieurs conditions afin de veiller à ce que ses bienfaits continuent de l’emporter sur tout risque possible. Pfizer-BioNTech devra continuer de fournir à Santé Canada de l’information concernant l’innocuité et l’efficacité du vaccin Comirnaty bivalent administré comme dose de rappel.