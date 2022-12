Plus de 140 000 foyers sans électricité au Québec

Les effets de la tempête continuent de se faire sentir au Québec. Plus de 140 000 ménages québécois se retrouvent sans électricité vendredi matin. Pour l’heure, les résidents de la région métropolitaine de Montréal demeurent épargnés.

L’Outaouais s’avère la région la plus touchés. Plus de 28 000 foyers se trouvaient sans courant au moment d’écrire ces lignes. Dans les Laurentides, ce sont près de 27 000 ménages qui n’ont pas accès à l’électricité.

Près de 16 000 utilisateurs sont touchés dans la Capitale-Nationale. Environ 5000 ménages sont sans électricité dans Lanaudière, tout comme dans la Montérégie.

Mercredi, Hydro-Québec se préparait déjà à des pannes de courant dans l’ensemble de la province.

En prévision de ce cocktail météo, Hydro-Québec suggère de préchauffer les pièces des résidences par anticipation de coupures de courant et de recharger d’avance les piles des appareils électroniques. Préparer des plats et télécharger des films et des séries d’avance sont aussi des mesures proposées pour éviter de surcharger le réseau d’électricité.