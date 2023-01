Menaces de mort: l’adresse personnelle de Legault avait fuité

Des menaces de mort sérieuses ont été formulées à l’égard du premier ministre François Legault, à la suite de l’annonce de la contribution santé pour les non-vaccinés en janvier dernier.

L’adresse personnelle du premier ministre avait notamment été publiée sur un forum, accompagnée de menaces. Un message disait souhaiter que Legault soit décapité, alors qu’un autre encourageait les intéressés à prendre le temps de tout planifier pour ne pas se faire prendre. Ces informations ont été révélées dans un rapport du Centre intégré d’évaluation du terrorisme (CIET), obtenu par CBC.

Il a été déterminé que des violences contre le premier ministre restaient somme toute «improbables», sans qu’il soit toutefois possible d’ignorer complètement de telles menaces.

Le rapport inscrit cet incident dans la tendance plus large que constitue la hausse des menaces de violence et souligne que, dans un tel contexte, il est difficile pour les autorités d’évaluer le risque réel que celles-ci représentent. Rappelons que les menaces de mort se sont multipliées lors des dernières élections provinciales, et que certaines mesures ont été mises en place pour assurer la sécurité des politiciens.