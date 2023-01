Le plus grand fleurdelisé se déploie à la Place des Arts

Ce samedi 21 janvier, à l’occasion du 75e anniversaire du drapeau, la société Saint-Jean-Baptiste (SSJB) dévoile le plus grand fleurdelisé de l’histoire sur l’esplanade de la Place des Arts.

Le directeur général de la SSJB, Martin Gélinas, souligne fièrement que l’immense drapeau, qui a été conçu par l’entreprise lavalloise Image vision plus, est “deux fois plus grand” que le précédent fleurdelisé détenteur du record de taille. « C’est le 75e anniversaire, on voulait marquer l’événement avec quelque chose de grandiose”, ajoute-t-il.

À raison de soixante par quatre-vingt-dix pieds, près de deux cents personnes ont dû cumuler les efforts pour soulever et montrer cet exemplaire massif de ce qui peut se vanter d’être le premier drapeau officiel d’une province canadienne de l’histoire.

Vidéo: Guillaume Ledoux/Journal Métro

Grâce au chanteur Daniel Boucher, la cérémonie de dévoilement fut musicalement accompagnée d’une inévitable prestation de « Gens du pays », l’hymne officieuse québécoise de l’intemporel Gilles Vigneault.

Des représentants du Bloc Québécois, du Parti Québécois, du Parti Libéral du Québec, de la Coalition Avenir Québec et de Québec solidaire ont pris part aux célébrations et se sont entendus sur l’importance de ce qu’évoque notre drapeau en tant que symbole rassembleur. Des remarques sur sa beauté d’un point de vue purement esthétique ont aussi été soulevées. Si le drapeau est “un beau drapeau” pour le président du Parti Québécois, Franz Benjamin du Parti Libéral du Québec n’a pu s’empêcher de rétorquer qu’il est plutôt un “très beau” drapeau, selon lui.

Des politiciens de différents partis réunis pour l’occasion.

Photo: Guillaume Ledoux/Journal Métro

Le directeur général de la SJBB a confirmé qu’on peut s’attendre à revoir le drapeau pour la célébration de la prochaine Saint-Jean à Montréal, mais ensuite, l’avenir du drapeau “est une surprise”, confie-t-il à Métro avec un sourire en coin.