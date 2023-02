Des réactions transpartisanes au décès de Nadine Girault

Le ministre délégué à la Santé, Lionel Carmant, la ministre aux Relations internationales, Nadine Girault, et le ministre aux Affaires autochtones, Ian Lafrenière, alors qu'ils présentaient les recommandations du rapport du Groupe d’action sur le racisme. / Josie Desmarais

Le décès de l’ancienne ministre de l’Immigration, de la Francisation et des Relations internationales Nadine Girault attriste ses anciens collègues et adversaires de tous les côtés du spectre politique, du municipal au fédéral.

Mme Girault étant une ancienne députée de la Coalition avenir Québec (CAQ), son chef et premier ministre François Legault a été l’un des premiers à réagir.

Je suis tellement triste d'apprendre le décès de notre ancienne collègue et amie Nadine Girault. Nadine était une femme passionnée, déterminée, attachante. Elle a entrepris, comme ministre des Relations internationales, le virage économique de nos délégations à l’étranger. pic.twitter.com/vMfo4HHInS — François Legault (@francoislegault) February 13, 2023

Ceux qui ont siégé en face d’elle à l’Assemblée nationale ont aussi tenu à transmettre leurs condoléances aux proches de Mme Girault et à souligner leur appréciation de l’ex-politicienne. Le chef intérimaire du Parti libéral du Québec Marc Tanguay, le chef du Parti québécois Paul St-Pierre Plamondon et les deux porte-paroles de Québec solidaire Manon Massé et Gabriel Nadeau-Dubois ont exprimé leur tristesse face au décès de Mme Girault.

C’est avec beaucoup de tristesse que j’apprends le décès de Nadine Girault. Elle était une collègue de l’Assemblée nationale appréciée de toutes et de tous. Mes condoléances et pensées vont à ses proches et à la famille. https://t.co/HPXdpeYQge — Marc Tanguay (@marc_tanguay) February 13, 2023

En mon nom personnel et en celui de notre formation politique, je tiens à offrir mes condoléances aux proches et à la famille de Nadine Girault, ancienne ministre des Relations internationales. Nous lui devons notamment la création de l'Institut de la diplomatie du Québec. pic.twitter.com/6hO7HW2qdc — Paul St-Pierre Plamondon (@PaulPlamondon) February 13, 2023

Merci, Nadine, d'avoir servi l'État malgré la lutte que tu menais pour ta santé. J'offre à ta famille et à tes proches mes plus profondes sympathies. https://t.co/AWjKlB7sXX — Manon Massé (@ManonMasse_Qs) February 13, 2023

La mairesse de Montréal Valérie Plante, au municipal, ainsi que le Bloc québécois, au fédéral, expriment eux aussi leurs condoléances à la famille et aux proches de Mme Girault.

Je suis extrêmement attristée d’apprendre le décès de @NadineGirault, ex-min. des Relations internationales et de la Francophonie. Femme d’action, elle a brisé des plafonds de verre et en a inspiré plusieurs.



Son départ est un choc. Mes condoléances à sa famille, à ses proches. — Valérie Plante (@Val_Plante) February 13, 2023

Nous adressons toutes nos condoléances à la famille et aux proches de Nadine Girault.



Comme ministre des Relations internationales, elle a notamment piloté la création de l'Institut de la diplomatie du Québec. — Bloc Québécois (@BlocQuebecois) February 13, 2023

La perte de Nadine Girault, une femme d’origine haïtienne qui demeurera célèbre pour sa création de l’Institut de la diplomatie du Québec, une organisation visant à former les futurs diplomates québécois, a aussi fait réagir l’ambassadeur d’Haïti au Canada.

Bonne traversée ⁦@NadineGirault⁩. On était tellement fiers de vous. Votre départ va laisser un vide dans nos cœurs. J’offre mes condoléances à vos proches. pic.twitter.com/J9RMZba2XE — Weibert Arthus (@arthuweb) February 13, 2023

Inscrivez-vous à notre infolettre et recevez un résumé quotidien de l’actualité de Montréal. J’accepte de recevoir des communications du Journal Métro