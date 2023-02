Commission sur les initiations au hockey: McGill fait volte-face

L’Université McGill participera finalement à la commission parlementaire de l’Assemblée nationale sur les initiations dégradantes au hockey, mercredi. Invitée pour partager l’expérience acquise à la suite du scandale des initiations de son équipe de football, en 2005, l’Université McGill avait momentanément été retirée de la liste des organismes participants. Alors que des députés du Parti québécois et de Québec solidaire ont fait pression sur l’établissement d’enseignement supérieur, mardi matin, McGill a décidé de faire volte-face.

«L’Université McGill a pris connaissance des commentaires de députés rapportés dans les médias. La raison pour laquelle l’Université a initialement décliné l’invitation qu’elle a reçue est fondée sur le fait que les évènements qu’elle a eu à traiter datent de plusieurs années, et que le délai entre l’invitation et la comparution était très court», a indiqué l’agente des relations avec les médias de l’Université McGill, Frédérique Mazerolle.

Mardi matin, en point de presse, le député et porte-parole péquiste en matière de santé, de services sociaux et de soins à domicile, Joël Arseneau avait exprimé sa déception de voir l’Université McGill décliner de se présenter en commission parlementaire.

«Ils ont une expérience, ils ont vécu le cas d’initiations dégradantes. Ils ont agi et, semble-t-il, la situation s’est améliorée. Donc, on voulait prendre appui sur leur expérience puis voir comment on pouvait agir de façon adéquate. Il est évidemment extrêmement décevant que l’Université McGill ne souhaite pas partager son expérience pour améliorer les choses pour les autres qui vivent des problèmes similaires aujourd’hui», a-t-il souligné.

De son côté, le chef solidaire Gabriel Nadeau-Dubois s’était également dit très déçu de voir McGill se retirer de la commission parlementaire.

«Surtout qu’on ne les a pas invités pour faire leur procès, on les a invités pour apprendre de leur expérience. On voulait les entendre sur comment ils ont géré la situation, puis sur quels moyens ils ont pris pour que ça prenne fin. On veut les entendre, on veut travailler avec eux pour protéger les jeunes du Québec. C’est ça l’objectif. Protéger les petits gars, les petites filles qui vont jouer au hockey», a-t-il expliqué.

Outre McGill, les représentants de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ), de Hockey Québec et de la Ligue canadienne de hockey (LCH) seront de la partie lors de la commission parlementaire, mercredi.