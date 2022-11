McGill parmi les 100 meilleures universités au monde

Le Curieux est un journal numérique qui explique l’actualité aux 8 à 12 ans.

Dans le top

L’Université McGill arrive au 73e rang du classement annuel des meilleures universités au monde réalisé par le cabinet chinois Shanghai Ranking Consultancy. Ce dernier compare 2500 universités dans le monde pour déterminer les 1000 meilleures.

L’université anglophone de Montréal s’est particulièrement illustrée dans certains domaines, comme la santé publique, la géographie, les soins dentaires ainsi que la biologie humaine.

Occuper une bonne place dans ce palmarès (classement) permet aux universités d’attirer des étudiants étrangers, mais aussi des chercheurs et des professeurs réputés (célèbres dans leur milieu).

La crème de la crème

Les établissements américains occupent huit des dix premières places. Le haut du podium revient à Harvard, prestigieux établissement de Boston, dans l’État du Massachusetts, aux États-Unis.

Au total, six établissements du Québec se classent au palmarès, dont l’Université de Montréal, qui est dans le top 150, et l’Université Laval, dans les 400 premières. Plusieurs universités canadiennes y figurent aussi, comme celle de Toronto, qui occupe la 22e place.

McGill est la seule université québécoise à apparaître dans les 100 premières.

Critères de sélection

Pour juger de la performance des universités, le classement prend en compte six critères, comme le nombre de professeurs, les récompenses obtenues par leurs diplômés et le nombre d’articles scientifiques publiés par l’université.

Le palmarès du Shanghai Ranking Consultancy est cependant critiqué pour son manque de rigueur et de méthode scientifique. La façon d’analyser les données favoriserait les universités les plus importantes et donnerait trop de place aux sciences par rapport aux autres matières.

ACTIVITÉS

Centre-Sud : Les Petits Violons en concert

Les Petits Violons, un groupe de jeunes musiciens, t’invitent à un concert qui mêlera musique classique et airs de Noël. Un spectacle qui sera ponctué par le son des percussions et des pas de gigue, une danse traditionnelle québécoise qui animait les soirées d’autrefois. Des musiciens professionnels seront aussi de la partie.

Concert de Noël : le dimanche 4 décembre à 16h.

À l’église Saint-Pierre-Apôtre, située au 1201, rue de la Visitation (métro Beaudry)

Entrée libre, contribution volontaire.

Centre-ville: Tusarnitut!

Comment la musique est-elle représentée dans les arts visuels inuits? C’est ce que tu pourras découvrir lors de l’exposition Tusarnitut! La musique qui vient du froid. Pour l’occasion, le Musée des beaux-arts de Montréal a réuni une centaine de sculptures, gravures et installations qui représentent la danse des tambours, les chants de gorge et autres. Payant.

Crédit photo: MBAM – Exposition Tusarnitut

Tusarnitut! La musique qui vient du froid. Au Musée des beaux-arts de Montréal, jusqu’au 12 mars 2023.

