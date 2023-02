Ottawa interdira TikTok sur les téléphones du gouvernement fédéral

Ottawa interdira dès mardi «à titre préventif» l’application Tiktok sur les téléphones intelligents du gouvernement fédéral. Alors que la dirigeante principale de l’information du Canada a déterminé que cette application présentait «un risque inacceptable pour la vie privée et la sécurité», le gouvernement fédéral supprimera dès mardi l’application développée en Chine sur les téléphones cellulaires qu’elle fournit à ses employés. Ceux-ci ne pourront plus télécharger l’application non plus.

«Le gouvernement du Canada est déterminé à assurer la sécurité des renseignements du gouvernement. Nous surveillons régulièrement nos systèmes et prenons des mesures pour atténuer les risques», a affirmé sur Twitter la présidente du Conseil du Trésor, Mona Fortier.

La décision d’interdire TikTok sur les téléphones du gouvernement fédéral serait conforme à l’approche des partenaires internationaux du Canada, précise également Mona Fortier. «Sur un appareil mobile, les méthodes de collecte de données de TikTok donnent un accès considérable au contenu du téléphone», conclut Mme Fortier.

On apprenait récemment que le commissaire à la vie privée du Canada ainsi que trois de ses homologues provinciaux ont prévu mener une enquête conjointe sur TikTok, notamment afin de déterminer si l’application respecte les lois canadiennes sur la protection des renseignements personnels.

La semaine dernière, la Commission européenne a annoncé l’interdiction de Tiktok sur les téléphones de ses employés, une décision qui a déjà été prise par le gouvernement américain, également.

Rappelons que le gouvernement chinois a un intérêt dans la firme responsable de TikTok, ByteDance et que les lois de ce pays permettent au gouvernement chinois d’avoir accès aux données des utilisateurs.

Ma déclaration annonçant l'interdiction de l'utilisation de TikTok sur les appareils mobiles du gouvernement du Canada. pic.twitter.com/0a0CEFiGAv — Mona Fortier 🇨🇦 (@MonaFortier) February 27, 2023