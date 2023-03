Transferts en santé: Québec va signer l’entente

Malgré une offre qui se situe bien en deçà de ses attentes, le premier ministre du Québec François Legault devrait signer l’entente sur les transferts en santé du gouvernement fédéral.

Trois ministres du gouvernement Legault, soit les ministres des Finances, de la Santé, et le ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne auraient adressé une lettre signée à Ottawa vendredi, document dont La Presse canadienne est parvenue à se procurer des extraits.

Bien que l’offre soit jugée insuffisante par Québec, face à l’urgence de la situation dans le réseau de la santé québécois, la province aurait signifié son intention de «se prévaloir de sa part du financement fédéral proposé le 7 février dernier», rapporte La Presse Canadienne.

Québec entend utiliser l’enveloppe attribuée par le fédéral «sans condition», et aurait joint à son courrier un «projet d’entente asymétrique».

Rappelons que le mois dernier, Ottawa avait proposé une augmentation du Transfert canadien en matière de santé (TCS) de 46,2 G$ étalés sur une période de 10 ans. Ce qui revient à 4,87 G$ par année, près de six fois moins que ce que réclamait Québec, soit 28 G$ par an.

La quasi-totalité des provinces canadiennes a déjà accepté l’offre du gouvernement fédéral. Mercredi, seul Québec et les trois territoires ne s’étaient pas encore entendus avec Ottawa.

«On a maintenant conclu une entente avec neuf provinces et on prévoit annoncer très bientôt des ententes avec la dernière et les trois territoires», avait déclaré Justin Trudeau mercredi, lors d’une conférence de presse en Colombie-Britannique.