Plus du tiers des Canadiens en difficulté financière

Au tournant de l’année 2023, 35% des Canadiens vivaient au sein de ménages aux prises avec des difficultés financières, selon les données de Statistique Canada.

À l’été 2021, ce nombre était de 19%, alors que 48% de la population estimait facile ou très facile d’assumer les dépenses essentielles. Moins d’un tiers (29%) de la population partageait ce constat à la fin de l’année dernière.

En 2022, l’indice des prix à la consommation a augmenté de 6,8%, marquant ainsi la hausse la plus élevée au Canada depuis 1982. Trois pôles de dépenses contribuent à cette augmentation: une hausse de 10,6% des prix des transports, une de 8,9% sur les aliments et une troisième de 6,9% sur le logement.

Cette hausse de population confrontée à des difficultés financières s’inscrit dans une tendance lourde constatée par une étude de Statistique Canada en octobre dernier, qui partageait des résultats semblables.

Évolution des ménages en difficulté financière, Statistique Canada

Dans l’étude de l’automne 2022, les populations à la recherche d’un emploi étaient 50% plus susceptibles d’être en difficulté financière, contre 48% des locataires et 45% des immigrants récents. Les familles avec des enfants avaient 42% plus de chance de faire partie de cette catégorie. Les personnes racisées (39%) et appartenant à la communauté LGBT (42%) figuraient aussi parmi les groupes plus susceptibles de difficulté.