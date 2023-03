Québec déploiera un nouveau programme pour les diabétiques

Le gouvernement de Québec mettra sur pied un programme destiné à soutenir les personnes diabétiques qui n’ont pas de médecin de famille ou de médecin endocrinien.

Un total de 2 M$ sera ainsi investi pour améliorer l’offre de soins actuelle. Ce programme sera développé avec la collaboration de l’organisme Diabète Québec.

Dès la première année de sa mise en place, près de 8500 malades éligibles pourront en bénéficier, estime Québec. Ce programme prévoit notamment un service d’accompagnement à distance par une équipe interprofessionnelle afin d’aider les personnes diabétiques à mieux contrôler leur maladie.

Le ministre de la Santé Christian Dubé en a fait l’annonce vendredi.

10% des Québécois touchés par le diabète

«Je me réjouis de ce partenariat que nous développons avec Diabète Québec, qui permettra la prise en charge des personnes vivant avec le diabète et qui sont sans médecin de famille. Il s’agit d’un bel exemple qui met de l’avant l’interdisciplinarité entre les professionnels et partenaires du réseau de la santé et des services sociaux afin d’améliorer l’accès aux soins de santé, tout en mettant de l’avant des solutions innovantes», a souligné le ministre.

D’après Diabète Québec, environ 10% de la population québécoise serait touchée par cette maladie chronique. Parallèlement, près de 30% des personnes atteintes de diabète ne seraient pas diagnostiquées, selon les données issues du Système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec (SISMACQ).

«L’organisme Diabète Québec est fier de s’associer au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) dans la mise en œuvre de ce programme d’accompagnement des personnes vivant avec le diabète. Nous tenons à remercier le ministre pour la confiance qu’il nous témoigne. Diabète Québec est prêt à déployer tous les efforts nécessaires pour assurer le succès de ce programme novateur», s’est réjouie la présidente-directrice générale de Diabète Québec, Sylvie Lauzon.