Piétons happés à Amqui: état de situation des blessés transférés à Québec

À la suite du drame survenu lundi après-midi à Amqui, six des 11 victimes ont été transférées à Québec dans la soirée par l’entremise du service d’évacuations aéromédicales du Québec (EVAQ). Les patients sont hospitalisés au centre de traumatologie de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus.

En matinée mardi, la direction du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Québec a émis un état de la situation des blessés confiés à ses services surspécialisés. Elle indique succinctement que trois patients sont en observation dans un état stable. Parmi ceux-ci, on compte deux enfants. Trois autres patients se trouvent dans un état critique qui laisse craindre pour leur survie.

«Nos équipes sont mobilisées afin d’offrir les meilleurs soins aux patients et un service psychosocial est en déploiement pour soutenir les familles et les proches. Le CHU de Québec-Université Laval est de tout cœur avec la communauté d’Amqui», mentionne son service des communications dans un communiqué.

Par ailleurs, on demande aux médias et aux curieux de respecter le périmètre de l’hôpital et de ne pas entraver l’accès à l’entrée de l’urgence située sur la 18e Rue. Aucune entrevue ne sera accordée par le personnel clinique pour l’instant.

Résumé des faits

Rappelons que le Québec est à nouveau sous le choc, après qu’une camionnette de type pick-up a frappé des gens au hasard sur la route 132 qui traverse Amqui. Le drame s’est déroulé vers 15h, lundi, par un après-midi ensoleillé dans la petite municipalité du Bas-Saint-Laurent. En tout, 11 personnes ont été percutées alors qu’elles déambulaient sur le trottoir. Deux d’entre elles ont succombé à leurs blessures.

Le suspect, qui s’est ensuite livré lui-même au poste local de la Sûreté du Québec, est un homme de 38 ans résident de l’endroit. Comme l’incident s’est prolongé sur une distance de quelque 500 mètres (1/2km), l’enquête policière s’oriente vers un crime impliquant le recours à un véhicule bélier. Pour l’instant, le chauffard est détenu et devra sommairement faire face à des accusations d’homicides et de délit de fuite.

Ce triste évènement n’est pas sans rappeler un drame similaire survenu il y a environ un mois à Laval. Pour une raison qui demeure inexpliquée, un chauffeur d’autobus a encastré son véhicule dans le bâtiment d’une garderie. L’incident a coûté la vie à deux bambins, en plus de faire six blessés.