Retour du train Adirondack: les billets déjà en vente

On apprenait dernièrement que le train Adirondack qui faisait la liaison entre New York et Montréal avant la pandémie sera de retour dès le 3 avril prochain. Lundi 20 mars, la compagnie Amtrak, en collaboration avec VIA Rail Canada et le New York State Department of Transportation (NYSDOT), a annoncé que les billets pour cette ligne de train étaient désormais en vente, en ligne ou par téléphone. Voici quelques informations utiles pour ceux qui prévoient se rendre à la Grosse pomme en train.

Si le premier train en direction nord quittera le Moynihan Train Hall de la New York Penn Station (NYP) le 3 avril au matin, il faudra attendre le lendemain pour pouvoir voyager vers New York à partir de Montréal. Le premier train en direction sud quittera officiellement la gare centrale de Montréal à 11h10, le mardi 4 avril, pour arriver à New York à 22h15.

Lundi en après-midi, un billet pour un trajet de Montréal-New York le 4 avril prochain se vendait 70$ américains sur le site Web d’Amtrak. Les billets peuvent également être achetés sur l’application Amtrak ou par téléphone, au 1-800-USA-RAIL, ainsi que par le service téléphonique de VIA Rail au 1-888-VIA-RAIL.

Rappelons que le train prend un peu plus de 11h pour effectuer le trajet complet, partant le matin de New York ou Montréal et arrivant en soirée dans l’autre ville. Entre les deux villes, le train s’arrête à 17 gares, dont celles de Saint-Lambert, au Québec, de Plattsburgh et d’Albany dans l’État de New York.

Un retour salué

Dans un communiqué émis lundi, le président d’Amtrak, Roger Harris a souligné que ce soit «pour faire l’expérience de la grande Ville de New York, la culture de Montréal ou la beauté de la vallée de l’Hudson et de la région du lac Champlain, le retour du train Adirondack offre aux clients une façon fiable, relaxante et durable de voyager».

Rappelons que le service de train Adirondack avait été suspendu depuis mars 2020 en raison de la fermeture de la frontière terrestre entraînée par la pandémie de COVID-19. Amtrak n’avait pas relancé son train malgré la réouverture de la frontière en 2021.

«La fermeture de la ligne Adirondack a été économiquement préjudiciable pour plusieurs communautés situées sur son trajet», a souligné la sénatrice de l’État de New York, Kirsten Elizabeth Gillibrand.

Celle-ci précise avoir exhorté Amtrak à rouvrir la ligne pendant des mois et que son retour représente un «développement important».

De son côté, le président de VIA Rail, Martin R. Landry s’est dit heureux de collaborer avec Amtrak pour ramener ce service populaire qui offre aux passagers des deux pays une option de transport additionnelle.