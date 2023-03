911: il sera possible de texter à l’aide d’ici 2 ans

D’ici mars 2025, il sera possible d’envoyer des textos, des images et des vidéos et même des informations biomédicales au centre d’urgence 911. Ces différentes options de communication permettront aux citoyens de fournir des renseignements plus détaillés à propos de la situation d’urgence dans laquelle ils se trouvent.

Une somme de 45,5 M$ est investie par le gouvernement du Québec pour «soutenir les centres d’urgence et les centres d’appels secondaires dans la modernisation du réseau 911».

Durant le discours entourant le dépôt du budget provincial 2023-2024, le ministre des Finances, Eric Girard, a ressorti des cartons le projet de modernisation du réseau 911. Les premiers échos de cette affaire remontent à 2017, durant laquelle le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) prévoyait que l’ensemble des entreprises de téléphonie et de services sans fil serait prêt à offrir ces nouveaux services d’ici la fin de l’année 2020.

Trois ans plus tard, le délai est allongé une fois de plus pour permettre entre autres aux municipalités d’assurer cette transition de services au sein des centres d’urgence de leur territoire, dont ils ont la responsabilité.

«Compte tenu des coûts financiers importants et de l’échéancier à respecter, plusieurs municipalités auront besoin d’une aide financière afin d’être en mesure de respecter leurs obligations de moderniser les centres d’urgence», est-il indiqué dans le budget.