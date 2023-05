Des centaines de nouveaux autobus électriques pour la STM

Les gouvernements fédéral et provincial ont annoncé lundi avoir investi 1,88 G$ pour faire l’acquisition de 1229 autobus électriques pour les 10 sociétés de transport desservant le Québec. Tous les autobus, qui doivent être livrés d’ici 2027, seront produits et assemblés dans l’usine québécoise de Nova Bus, à Saint-Eustache.

De son côté, la Société de transport de Montréal (STM) devrait recevoir environ la moitié de ces autobus, selon le conseiller de la Ville du district François-Perrault dans Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension et membre du conseil d’administration de la STM.

Québec fournira 1,1 G$ de la somme totale. «Le transport collectif est un des éléments déterminants de la mobilité durable et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES). Avec cet investissement de plus de 1,1 G$, votre gouvernement répond présent afin de rendre le Québec plus sobre en carbone», indique la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, dans un communiqué d’Infrastructure Canada.

Ottawa, de son côté, fournira la balance, soit 780 M$. «Partout à travers le Québec, les citoyens comptent sur le transport en commun. Notre gouvernement contribue à soutenir l’électrification du transport en commun dans toute la province. Nous continuerons à travailler avec Québec pour offrir des infrastructures modernes et fiables qui répondent aux besoins», souligne le ministre fédéral des Affaires intergouvernementales, de l’Infrastructure et des Collectivités, Dominic LeBlanc.

Pour sa part, la STM a réagi par le truchement de son président du conseil d’administration, Éric Alan Caldwell.

«Après de nécessaires phases d’essais et d’expérimentation, la STM franchit un jalon important avec l’octroi de ce contrat. Cette première commande d’envergure contribuera à transformer le visage de la mobilité à Montréal et amènera de grands changements dans l’exploitation de nos bus», soutient-il.

Soutien financier «sans précédent»

Cet investissement de 1,88 G$ s’agirait, selon le communiqué de presse d’Infrastructure Canada, d’un soutien financier, «sans équivalent au pays» et du «plus important projet d’acquisition d’autobus électriques urbains en Amérique du Nord».

Rappelons que le gouvernement fédéral s’était engagé à contribuer à l’achat de 5 000 bus à zéro émission au cours des cinq prochaines années.

De son côté, Québec dans le cadre de son Plan pour une économie verte (PEV 2030), avait annoncé qu’à compter de 2025, tous les nouveaux véhicules acquis par les sociétés de transport en commun et bénéficiant d’une subvention gouvernementale devraient être des véhicules électriques. Il était également prévu de réaliser l’électrification de 55% des autobus urbains d’ici 2030.

Autres organismes publics de transport en commun inclus:

Société de transport de l’Outaouais

Société de transport de Sherbrooke

Société de transport de Trois-Rivières

Société de transport de Lévis

Société de transport du Saguenay

Société de transport de Laval

Réseau de transport de Longueuil

Réseau de transport de la Capitale

Exo