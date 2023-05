Un nouveau programme pour vous faire épargner à l’épicerie

Les épiceries Metro ont lancé leur nouveau programme de fidélité, intitulé «Moi», cette semaine. Le programme se présente comme une évolution de l’ancien, Metro&Moi.

«Moi» permettra entre autres à Metro de connecter son programme de fidélité avec les autres magasins associés, dont les pharmacies Brunet et Jean Coutu ou encore les Super C et Première Moisson.

La carte permettra d’accumuler des points dans les différentes enseignes et de les échanger de manière instantanée. Avec l’ancien fonctionnement, il fallait attendre d’accumuler un chèque en récompense avant de dépenser.

Chaque dollar d’achat équivaut à un point et 125 points font 1$. Pour les dépenser, il faut un minimum de 500 points, soit 4$. La carte de membre du programme Metro&Moi reste valide, il n’est pas nécessaire de la changer pour profiter des nouveaux avantages.

Tout comme l’ancien programme, «Moi» offrira des offres personnalisées en fonction des achats précédents. Le chef de l’exploitation pour le secteur de l’alimentation chez Metro, Marc Giroux, a expliqué que «de récompenser les consommateurs avec des produits qu’ils aiment amène une plus grande satisfaction, la stratégie de “ Moi ” n’est pas de vendre du Pepsi à un amateur de Coca-Cola», selon les informations de La Presse.