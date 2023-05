Les enfants ont désormais un accès universel à l’aide juridique

Une modification du Règlement sur l’aide juridique est entrée en vigueur cette semaine, permettant l’accès universel à ce type d’aide aux enfants. Ils n’auront donc plus à démontrer leur admissibilité financière pour tous les services couverts.

La Commission des services juridiques travaille sur l’implantation de cette modification depuis l’adoption de la loi sur la réforme du droit de la famille, en juin dernier.

Les services accordés touchent aux affaires familiales, à la protection de la jeunesse, à la représentation des jeunes en matière criminelle, à la poursuite pour acte criminel et aux demandes relatives à des prestations.

«Rendre la justice plus accessible, plus efficace et surtout plus humaine constitue une priorité pour le gouvernement du Québec et ce changement y contribuera assurément», a exprimé le ministre de la Justice et procureur général du Québec, Simon Jolin-Barrette.

Parmi les autres objectifs de la réforme du droit de la famille, on compte l’amélioration des pratiques en matière d’adoption, une obligation de considérer la violence familiale dans les décisions concernant l’enfant et un soutien offert aux enfants en cas de décès d’un parent. Figurent également les question de l’encadrement juridique des mères porteuses pour assurer la protection juridique de celles-ci et de l’enfant, un meilleur accès à la connaissance des origines pour les enfants adoptés et des modifications pour mieux répondre aux besoins des familles LGBTQ.